Sivas'ta Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi inşasında sona gelindi - Son Dakika

Sivas'ta, dünyaca ünlü kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla yapımı devam eden Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nin haziranda açılması planlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meraküm Tepesi'nde yapımı devam eden merkezin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada,160 bin metrekare alan içerisindeki bölgenin havaalanına ve şehre yakınlığının avantaj olduğunu belirtti.

Kente hızlı trenin de gelmesiyle merkezin en çok ziyaret edilecek yerlerden biri olacağını vurgulayan Ayhan, "Çok boyutlu bir projeyi ilimize kazandırıyoruz. Diğer bir tesisi de entegre şekilde Kangal ilçesinde yürütmekteyiz. Kangal ilçemiz üretim merkezi olacak. Uzantısını da Meraküm'de senkronize ederek hayata geçiriyoruz. Her kangal köpeğinin kaydı ve kimliği ile takibi yapılacak. Neslin korunması, doğru ellerde ve bilimsel yöntemlerle aktarılması ve tanıtılmasını amaçlıyoruz. Kangal ilçemiz üretim merkezi, burası da daha çok turizm amaçlı kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Bölgenin soğuk ve Kangallar için uygun bir coğrafyaya sahip olduğunu hatırlatan Vali Ayhan, "Burası Sivas'ımızın önemli marka değeri, vizyon projelerinden olan, ilimize de değer katacak projelerimizden bir tanesidir. Haziran ayında inşallah açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca (ORAN) desteklenen projenin içeriğinde, güvenlik birimi, kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası kangal köpeği yarışmaları ve kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, kangal köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışmaları yer alacak.