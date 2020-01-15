Sivas'ta Kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis - Son Dakika

SİVAS Valiliği, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla 7 milyon lira bütçeli Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Satış Merkezi projesi hayata geçirecek. Yapım sözleşmesi imzalanan projenin kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Sivas Valiliği'nce dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla hazırlanan proje ve Cazibe Destekleme Programı kapsamında kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'ni uluslararası standartlara getirilmesi projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Sivas Valiliği ek bina toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Vali Salih Ayhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Kangal Kaymakamı Erinç Demir, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Alim, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile proje ortakları katıldı. Proje mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan Sivas Merkez Çelebiler köyü, Meraküm mevkisinde bulunan yaklaşık 43 dönüm üzerine kurulu Kangal köpeği üretim ve satış merkezinin daha modern bir üretim, eğitim ve satış merkezi haline dönüştürülmesi amaçlanıyor. Yapılacak olan tesis içerisinde köpek showrom alanı, köpek sergi alanı, köpek yürüyüş alanı, köpek kulübeleri, yem depoları, doğumhane, yavrulama padoğu, idari bina, oturma bankları, kamelyalar, kafeterya, mutfak ve çeşitli gezinti alanları yer alacak. Tesiste ayrıca Kangal koyununun da tanıtımı yapılacak. Kangal köpeği için yapılan 7 milyon liralık tesis yerel kültür ve kimliğin korunmasında etkili bir rol oynayacak.

'KANGAL KÖPEĞİ BİZİM BİR MARKAMIZ'

Proje hakkında bilgi veren Sivas Valisi Salih Ayhan, "Merkez ve Sivas'ın marka değerinin oluşmasında ve tanıtımında bu çok büyük bir rol oynayacaktır. Sivas'a gelen birinin ilk uğramak isteyeceği yer olacaktır. Şu anda mevcut bir tesis var ama standartları çok düşük bir vaziyette. Merkezin cazibe merkezi olarak işlev göreceğini inanıyoruz. Kangal köpeği bizim bir markamız. Nitelikli bir şekilde üretimin yapılması, eğitiminin verilmesi ve satışının da düzgün ellerde yapılmasını arzu ediyoruz. Sivas'ın dışında Kangal köpeği çiftlik halinde yapılmaktadır. Anadolu'da bir söz vardır 'taş yerinde ağırdır'. Buranın markasını burada üretmemiz ve değerlendirmemiz gerekmektedir" dedi.