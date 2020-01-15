Sivas'ta kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis - Son Dakika

Sivas'ta kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis

6 saat önce

Sivas'ta Kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis.

Sivas'ta Kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis

Sivas'ta kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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