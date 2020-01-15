Sivas'ta kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis - Son Dakika

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Sivas'ta kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis
6 saat önce
Sivas'ta Kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
Sivas'ta Kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis
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