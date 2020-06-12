Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi - Son Dakika

Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi

Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildiSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda yazılım geliştirdi.

Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda yazılım geliştirdi. 2020 yılının sonuna kadar veri girişi yapılacak yazılım 2021 yılının ikinci yarısından itibaren hizmet verecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız düzenlediği basın toplantısı ile Kanser Araştırma Grubu ile birlikte üniversitenin kanser ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Alim Yıldız, "Malumunuzdur ki, kanser çağımızın en önemli hastalıkları arasındadır. Günümüzde 100'den fazla kanser türü bulunmaktadır ve küresel olarak ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Sayısal olarak 6 ölümden birisinin kanserden dolayı olduğu bilinmektedir. 2018 yılı verilerine bakıldığında dünya çapında kanserden vefat edenlerin sayısı yaklaşık 10 milyon kişidir. Ülkemizdeki duruma bakıldığında 2018 yılında 210 binden fazla kişiye kanser tanısı koyulmuşken yaklaşık 115 bin kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir" dedi.

'33 AKADEMİSYEN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR'

Rektör Prof. Dr. Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kulunan Kanser Araştırma Grubu'nun, kanser tedavisinde çözüm geliştirmek için çalıştığını belirterek, "2018 yılında Prof. Dr. Hilmi Ataseven'in başkanlığında kanseri tüm yönleri ile ele alarak, önleme, tarama, erken tanı ve tedavi ile ilgili tıbbi ve sosyal çözüm önerileri geliştirmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde interdisipliner ve multidisipliner Kanser Araştırma Grubu oluşturduk. Şu anda başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Alim'in yaptığı bu grupta alanında uzman 33 akademisyen bulunmaktadır. Grup üyelerimizin yürütücü veya araştırmacı olduğu 2018-2020 yılları arasında birçok proje başvurusu yapılmış olup şu anda devam etmekte olan 4 adet proje bulunmaktadır. Devam eden projeler hedefe yönelik ilaç geliştirme, genom haritası çıkartma ve miRNA konusundadır. Kanser araştırmalarının rahatlıkla yapılabileceği alt yapımız oluşturulmuş olup bölgemizde deney hayvanları arasında yer alan nude fare laboratuvarı kurularak bu alandaki araştırmalarımıza hız verilmiş olacaktır" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Çalışmalar kapsamında kanser tedavilerini kolaylaştıran yapay zeka yazılımı geliştirdiklerini belirten Rektör Yıldız, "Kanser grubumuz bu alanda da ön plana çıkarak, kanser alanında ilk kez TÜBİTAK'a sosyal açıdan bir proje başvurusu yapmış ve bu proje ile birlikte kanserden sağ kalan hastaların umut, sosyal destek ve yaşam kalitesi durumları belirlenerek günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri ortaya koyulacaktır. Yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda yazılım geliştirdik. 2020 yılının sonuna kadar veri girişine başlanacak olup 2021 yılının ikinci yarısında söz konusu programdan faydalanılacaktır. Söz konusu programla kansere ait gerçek veriler açığa çıkartılacak, veriler ve belirtilere bakılarak kanser teşhisi konulmasında ve tedavisinde faydalanılacaktır. Programa ait telif hakkı alınması da planlanmaktadır. Bu program çevre illerimizdeki üniversitelere örnek olacağı gibi ülkemizde de ilk kez yapay zekanın kanser teşhisi ve tedavisindeki uygulaması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi - Son Dakika

Son Dakika

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu         
15:14
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı         
15:14
Bilim Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi         
15:14
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı         
15:01
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?         
14:56
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz         
14:53
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi         
14:49
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı         
14:37
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu         
14:27
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı         
14:20
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil         
14:17
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti         
14:16
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı         
14:15
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı         
14:13
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi         
14:10
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı         
13:40
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında         
13:34
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi         
13:27
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:23
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı         
13:17
Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı         
13:09
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü         
13:05
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir         
12:53
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor         
12:49
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz         
12:47
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı         
12:47
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak         
12:42
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil         
12:38
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor         
12:32
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı         
12:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 15:33:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta kanser tedavisi için 'yapay zeka' uygulaması geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]