Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kapalı Köy Yolunda Kar Kalınlığı 4 Metreyi Buldu

Sivas'ta Kapalı Köy Yolunda Kar Kalınlığı 4 Metreyi Buldu

1 saat önce

SİVAS'ta bir süredir etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 106 köye ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta Kapalı Köy Yolunda Kar Kalınlığı 4 Metreyi Buldu, System.String[]
SİVAS'ta bir süredir etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 106 köye ulaşım sağlanamıyor. Merkeze bağlı Karabalçık köyü ile Doğanşar ilçesi arasındaki yolda kar kalınlığı 4 metreyi buluyor.

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle merkezde 18, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gürün'de 12, Hafik'te 8, İmranlı'da 25, Kangal'da 15, Suşehri'nde 2, Yıldızeli'nde 4 ve Zara'da 20 olmak üzere toplam 106 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. 

Merkeze bağlı Karabalçık köyü ile Doğanşar yolu arasında bir süredir etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolda yer yer kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu belirtildi. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:07 Kaynak: DHA

Doğanşar, Sivas, Kar, Güncel
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