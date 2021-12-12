Sivas'ta kapı yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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