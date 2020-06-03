Sivas'ta kaplıcalara tatil köyü konsepti - Son Dakika

Sivas'ta kaplıcalara tatil köyü konsepti

Sivas'ta kaplıcalara tatil köyü konseptiSİVAS'ta kent merkezi yakınlarında bulunan Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, yapılacak yeni düzenlemeler ile cazibe merkezine dönüştürülecek.

Sivas'ta kaplıcalara tatil köyü konsepti

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarında bulunan Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, yapılacak yeni düzenlemeler ile cazibe merkezine dönüştürülecek. Sivas'ta bulunan Sıcak ve Soğuk Çermik kaplıcalarının çehresinin düzeltilmesi ve yeni bir projeyle cazibe merkezi haline getirilmesi için Sivas Belediyesi çalışma başlattı. En son 10 yıl önce tadilat ve bakıma alınan Sivas'ın önemli değerlerinden sıcak ve soğuk çermik kaplıcaları yenilenen yüzüyle Sivaslıların hizmetine açılacak. Altyapıdan-üstyapıya, çevre ve peyzaj planlamalarından, sosyal donatılara kadar tekrar elden geçecek olan kaplıcalar yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelecek.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindeki heyet ilk olarak Sıcak Çermik Kaplıcası'nı ziyaret ederek park ve bahçelerden, sosyal donatılara, havuzlardan banyolara, otel odalarına kadar detaylı incelemelerde bulunarak İşletme ve İştirakler Müdürü Murat Cancan'dan bilgiler aldı.

Sıcak çermikteki çadır kültürünü yansıtacak gelişen teknolojiyle uyumlu daha modern ve doğayla iç içe sosyal alanlar ve bungalov evlerin hayata geçirilmesi için alan incelemesi yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas merkeze 24 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Kaplıcasında geçmişte vatandaşların önem verdiği ve kaplıcadaki canlılığı hat safhaya çıkaracak çadır günlerine özlem duyduğunu biliyoruz. Bu anlamda turizm merkezi konumundaki çermiklerimizde incelemelerde bulunmak üzere Başkan Yardımcılarımız, Özbelsan Genel Müdürümüz ve ilgili müdürlerimizle birlikte alanımıza geldik. Tabi sıcak çermik Sivas'ta bir kültür bu kültürü yaşatmakta üstümüze düşen ne görev varsa vatandaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmek için çalışmalarımızı, projelerimizi ona göre hazırlayacağız ve hayata geçireceğiz. Günümüzün gelişmeleriyle birlikte eski kültürü harmanlayarak bu alana bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Örnek projelerimizi hazırladık. Ortak akılla, istişareyle üzerinde çalışıp memleketimiz için doğru adımları atacağız. Sıcak çermiğe canlılık kazandırmak için bungalov evleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz; günümüz şartlarında ve teknolojisinde altyapısını hazırlayarak, gereksinimlerini belirleyerek, doğal görüntümüzü bozmadan yapacağımız çalışmalarımız olacak. Tabi seçim döneminde açıkladığımız Altın Kale projemiz vardı. Bu konuyu Valimiz Salih Ayhan ile istişare ederek valiliğimiz koordinesinde projelendirildi. İl Özel İdaremizde sıcak çermiğe değer katacak Altın Kale Projesinin çalışmalarına başladı. Bizlerde inşallah önümüzdeki süreçte projelendirme çalışmalarını tamamlayıp otel kültüründen ziyade eski çadır kültürünü de yaşatacak ama günümüz gelişmelerine ayak uyduracak şekilde doğaya uygun olarak vereceğimiz karar doğrultusunda yeni tesislerimizi önümüzdeki yıl vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız" dedi.

SOĞUK ÇERMİK TATİL KÖYÜNE DÖNÜŞECEK

Ardından Soğuk Çermik Kaplıcası'nda incelemelerde bulunan Başkan Bilgin, o alanda konsept değişikliğine gidilerek yeni projeyle bu alanın tatil köyüne dönüşeceğinin müjdesini verdi. Başkan Bilgin soğuk kaplıcada bulunan sosyal tesisler, park ve bahçeler ile havuz alanlarında incelemelerde bulundu. Kaplıcasının inanç turizm açısından da önemli olduğunu söyledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Bilgin, kaplıca alanına pek çok küçük odalardan oluşan ancak bir ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği doğayla uyumlu bungalov evlerin yapılacağını güzel manzarasıyla keyif verici gölgelik alanlarla satranç tablaları, çeşmeler, çocuk oyun alanları gibi yardımcı elemanlarla desteklenecek mini bir tatil köyünün burada hayata geçirileceğini ifade etti.

Sivas'ta kaplıcalara tatil köyü konsepti

Hilmi Bilgin, Çermik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 12:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kaplıcalara tatil köyü konsepti - Son Dakika

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