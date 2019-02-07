Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kar 120 Köy Yolunu Araç Ulaşımına Kapattı

Sivas'ta Kar 120 Köy Yolunu Araç Ulaşımına Kapattı

52 dakika önce

Sivas'ta kar 120 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta Kar 120 Köy Yolunu Araç Ulaşımına Kapattı, System.String[]
Sivas'ta kar 120 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı Kangal ve Gürün ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kayseri- Malatya karayolu Sivas'ın Gürün İlçesi sınırları içerisinde ki Ziyarettepe geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile araç ulaşımına kapandı. Gürün ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi. İlçeye bağlı 29 köy yolu kapandı. Kangal ilçesinde ise Yağdonduran mevkisinde etkili olan tipi araç ulaşımını güçleştirdi. Ağır tonajlı araçların zincirsiz yola girmesine izin verilmedi. Kangal ilçesinde de 25 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Karayolları ve özel idare ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:13 Kaynak: İHA

Gürün, Kangal, Kar, Sivas, Güncel
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