Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kar, 432 Köy Yolunu Kapattı

Sivas'ta Kar, 432 Köy Yolunu Kapattı

1 saat önce

SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta Kar, 432 Köy Yolunu Kapattı, System.String[]
SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, yollarda zor anlar yaşadı. Tarihi kent meydanında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı kişilerin meydanda fotoğraf çektirdiği görüldü. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

432 KÖY YOLU KAPANDI

Kar yağışı, kırsal kesimlerde ise ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 432 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Sivas merkezde 21, Akıncılar'da 14, Altınyayla'da 6, Doğanşar'da 13, Gemerek'te 17, Gölova'da 9, Gürün'de 6, Hafik'te 23, İmranlı'da 74, Kangal'da 25, Koyulhisar'da 22, Suşehri'nde 38, Şarkışla'da 41, Ulaş'ta 14, Yıldızeli'nde 26 ve Zara'da 83 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte yağışın bir kaç gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:50 Kaynak: DHA

Sivas, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivaslı Esnaf Ücretli Poşet Uygulamasına "Cüşet" Adını Verdiği Ürünle Çözüm Buldu Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı

İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti AK Parti Belediye Başkan Adayı Özatak, Beyin Kanaması Sonucu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:31:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kar, 432 Köy Yolunu Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]