Sivas'ta kar esareti - Son Dakika
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Sivas'ta kar esareti

6 saat önce

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.


Sivas'ta yağan kar ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 290 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Yoğun tipi Sivas'ın Gürün ilçesini de felç etti. Tipi, köylerle ilçe merkezi arasında ulaşımda aksamalara neden oldu. Hastaların hastanelere naklinde de güçlükler yaşandı. İlçe merkezine 17 kilometre mesafedeki Kızılören köyünde 4 yaşındaki Adem Üçpınar'ın ayağına kaynar su döküldü. Yanan çocuk için 112 ekiplerinden yardım istendi. Köy yolu araç ulaşımına kapalı olduğu için ambulans köye ulaşamayınca devreye ilçe özel idaresi ekipleri girdi. 2 saat süren karla mücadele çalışması neticesinde köye ulaşılarak minik kazazede Gürün Devlet Hastanesine ulaştırıldı. - SİVAS

Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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