Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kar Esareti Sona Erdi

Sivas'ta Kar Esareti Sona Erdi

2 saat önce

Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışının etkisini kaybetmesi ile kapanan köy yollarının büyük bölümü araç ulaşımına açıldı.

Sivas'ta Kar Esareti Sona Erdi, System.String[]
Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışının etkisini kaybetmesi ile kapanan köy yollarının büyük bölümü araç ulaşımına açıldı.

Son yılların en sert kış mevsimini yaşayan Sivas'ta hava ısısı -25'lerden artı 3'e kadar yükseldi. Havaların ısınması ile kapanan yaklaşık 650 köy yolundan büyük bölümü araç ulaşımına açıldı. İl Özel İdaresi'nden bilgiye göre İmranlı ilçesinde 15, Yıldızeli ilçesinde 12, Şarkışla ilçesinde 5, Ulaş ilçesinde 1 ve Zara ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 34 köy yolu araş ulaşımına kapalı. Kapalı olan yollarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Merkez ilçe dahil olmak üzere 12 ilçede ile kapalı yol bulunmuyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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