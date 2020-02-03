Sivas'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı - Son Dakika

Sivas'ta Meraküm mevkisinde kar sürgünüyle birlikte kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.



Sivas'ta şehir merkezine 14 kilometre mesafede bulunan 2 bin rakımlı Meraküm mevkisinde adeta Sibirya iklimi yaşanıyor. Son günlerde yağan yoğun kar sonrası etkili olan kar sürgünü, Meraküm'da hayatı felç etti. Kuvvetli rüzgarın etkisi ile 2 metre aşan kar tepeleri oluştu. Binalar ve araçlar karlara gömüldü. İnsanlar için dondurucu soğuk ve kar sürünü yaşamı güçleştirme de soğuk iklim hayvanı olarak bilinen Kangal köpekleri keyifli anlar yaşadı.



Meraküm mevkisinde bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi sorumlusu Hüseyin Yıldız, Meraküm'de sert kış şartlarının yaşandığını belirterek, "Sivas'ın 2003 rakımlı Kuzey Doğu noktasındayız. Yoğun bir tipi ve ardından yaşanan kar sürgünü ile esareti yaşadık. Ancak yoğun bir çalışmanın ardından yollarımız açılarak, devletimiz tarafından mağduriyetimiz giderildi. Kuvvetli kar sürgünleri yaşadık. Yer yer 2.5-3 metreyi bulan kar birikintileri oldu" dedi. - SİVAS