Sivas'ta kar nedeniyle 124 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas'ta kar nedeniyle 124 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

SİVAS'ta iki gündür aralıkla devam eden kar yağışı nedeniyle 124 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Dün sabah saatlerinde itibaren ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent genelinde kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 124 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.