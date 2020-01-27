Sivas'ta kar nedeniyle 22 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kar nedeniyle 22 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta kar nedeniyle 22 köy ile ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta kar nedeniyle 22 köy ile ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışının ardından 22 köye ulaşım sağlanamıyor.


Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyon ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, il merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentte bazı vatandaşlar sabah araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

İmranlı ilçesinde hissedilen sıcaklık sıfırın altında 22 derece ölçüldü, İmranlı Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.

İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ın ayazına pekmezli çözüm
Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 17:10:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta kar nedeniyle 22 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]