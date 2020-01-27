Sivas'ta kar nedeniyle 22 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışının ardından 22 köye ulaşım sağlanamıyor.



Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyon ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, il merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentte bazı vatandaşlar sabah araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

İmranlı ilçesinde hissedilen sıcaklık sıfırın altında 22 derece ölçüldü, İmranlı Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.