Sivas'ta kar nedeniyle 28 köyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

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Sivas'ta kar nedeniyle 28 köyle ulaşım sağlanamıyor
7 saat önce
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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