Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 311 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl merkezinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterirken, bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.