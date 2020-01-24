Sivas'ta kar nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 6, ilçelerden Gemerek'te 4, Gürün'de 23, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 2, Ulaş 1 olmak üzere 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.