Sivas'ta kar nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kar nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta kar nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor

7 saat önce

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta kar nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 6, ilçelerden Gemerek'te 4, Gürün'de 23, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 2, Ulaş 1 olmak üzere 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şarkışla, Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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