Sivas'ta kar nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

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Sivas'ta kar nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor
7 saat önce
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 6, ilçelerden Gemerek'te 4, Gürün'de 23, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 2, Ulaş 1 olmak üzere 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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