Sivas'ta kar nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas'ta aralıklarla yağan kar nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

Öte yandan hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15, gündüz ise 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.