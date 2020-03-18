Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 48 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti