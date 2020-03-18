Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

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Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
6 saat önce
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 48 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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