Sivas'ta kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sivas'ta kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:54 Kaynak: AA

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