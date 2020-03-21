Sivas'ta kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

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Sivas'ta kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor
6 saat önce
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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