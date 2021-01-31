Sivas'ta kar nedeniyle 641 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta kar nedeniyle 641 köye ulaşım sağlanamıyor

31.01.2021 09:07
Sivas'ta kar nedeniyle 641 köye ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Sivas'ta akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 641 köyün yolu kapandı.

Sivas'ta akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 641 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Sivas'ı çevre illere bağlayan bazı geçitlerde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kar nedeniyle 641 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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