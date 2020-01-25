Sivas'ta kar nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Sivas'ta kar nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı
12 dakika önce
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 65 köye ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 65 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gemerek'te 2, Gürün'de 42, Kangal'da 4, Şarkışla'da 17 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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