Sivas'ta kar nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 65 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gemerek'te 2, Gürün'de 42, Kangal'da 4, Şarkışla'da 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.