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Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

10.02.2022 09:07
Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 731 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 731 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı 731 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Bu arada, kentte gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı kar yağışının ardından beyaza büründü.

Belediye ekipleri, şehir merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle, ağır tonajlı araçların ulaşımına kapanan 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi yeniden trafiğe açıldı.

Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

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Doğum, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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