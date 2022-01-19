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Kar nedeniyle 780 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kar nedeniyle 780 köy yolu ulaşıma kapandı

19.01.2022 09:08

Sivas'ta kar nedeniyle 780 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta kar nedeniyle 780 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.

Bu arada, il merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Belediye, 70 iş makinesi ve 300 personelle çalışmalarına devam ediyor.

Kar nedeniyle 780 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle 780 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle 780 köy yolu ulaşıma kapandı

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Tragger, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle 780 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar nedeniyle 780 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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