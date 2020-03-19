Son Dakika › Güncel › Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor
6 saat önce
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 82 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:40 Kaynak: AA
Son Dakika SİVAS Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandı Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var