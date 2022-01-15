Kar nedeniyle kayan tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde, kar yağışı nedeniyle bir tırın kayması sonucu ulaşım bir süre sağlanamadı.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle kayan bir tır yolu ulaşıma kapattı.

Suşehri ilçesinde partisinin düzenlediği Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkan AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Başkanı Hakan Aksu ve Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat da kapanan yolda bir süre bekledi.

Tırın çekilmesiyle yol ulaşıma açıldı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin Suşehri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı için yolda olduklarını belirterek, "Geminbeli Geçidi'nde yolun açılmasını beklerken hemşehrilerimizle ettiğimiz sohbet içimizi ısıtmaya yetiyor." ifadelerini kullandı.

Ekinci, paylaşım yaptığı videoda ise duygularını şöyle aktardı:

"Sivas'ın yazı kadar kışı da güzel. Her nimetin bir külfeti de var. Bir tırın kalması neticesi Geminbeli'nde yolun açılmasını bekliyoruz, hemşehrilerimizle sohbet ediyoruz. Hava soğuk ama Sivas'ın insanı sıcak. Biraz sonra da inşallah yola devam edeceğiz. Geminbeli'nden, belki Türkiye'nin en soğuk yerinden Sivas'ın sıcak insanlarının selamlarını iletiyoruz."