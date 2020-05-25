Sivas'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve hayvanları kurtarıldı - Son Dakika

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan çoban ve hayvanları, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Akıncılar merkezine 25 kilometre mesafedeki Ortaköy Yaylası'nda iki gündür etkili olan kar yağışının ardından yollar kapandı.

Çoban Bünyamin Eker, Kızıldağ eteklerinde bulunan yaylada hayvanlarıyla mahsur kaldı.

Hayvanlarının yiyeceğinin bitmesi üzerine Eker, Akıncılar İlçe Özel İdaresinden yardım talep etti. Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kışı aratmayan karla mücadele çalışmasının ardından kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolunu ulaşıma açtı. Ekipler, mahsur kalan çoban ve hayvanları kurtararak, bölgeye yem ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bünyamin Eker, "Bir hafta önce yaylaya hayvanlarımla beraber geldim. İki gündür yoğun kar yağışı altında kaldık, hiçbir yere gidemedik. İlçe Özel İdaremizden yardım talep ettik. Kaymakamımıza ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Akıncılar İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demir ise her zaman göreve hazır olduklarını belirtti.

İhbarı alır almaz ekiplerin yola çıktığını anlatan Demir, "Zaman kaybetmeden yola koyulduk ve yayla yolunu yeniden ulaşıma açtık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesi esas olduğundan bu çalışmalar aralıksız sürüyor. Allah devletimize zeval vermesin." açıklamasında bulundu.