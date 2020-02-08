Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı

7 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine yaklaşık 27 kilometre uzaklıktaki Gelengeç köyünün yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.


Köyde yaşayan diyaliz hastası Fatma Özcan'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.


Sağlık personelinin, karla kaplı yolda ilerleyememesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi.


Yol açma çalışmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Özcan'ı Suşehri Devlet Hastanesine kaldırdı.

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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