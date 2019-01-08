Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kar Tatili

Sivas'ta Kar Tatili

1 saat önce

Sivas'ta etkili olan soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi.

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Sivas'ta etkili olan soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi. Bazı memurların da bir gün izinli sayılacağı belirtildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca; kamu kurum ve kuruşlarında çalışan; hamile, engelli, diyaliz, kalp, böbrek hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının Çarşamba günü bir gün süre izinli sayılacakları belirtildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

Sabah, Çarşamba İlçesi, Sivas, Güncel
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