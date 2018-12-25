Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kar Uyarısı Okulları Tatil Ettirdi

Sivas'ta Kar Uyarısı Okulları Tatil Ettirdi

1 saat önce

Sivas'ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından eğitim ve öğretime yarın ara verildiği duyuruldu.

Sivas'ta Kar Uyarısı Okulları Tatil Ettirdi, System.String[]
Sivas'ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından eğitim ve öğretime yarın ara verildiği duyuruldu.

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından Sivas'ta eğitim ve öğretime yarın ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından, "Gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:15 Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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