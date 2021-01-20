Sivas'ta kar ve buzla kaplanan Ulaş Gölü görsel şölen sundu - Son Dakika

İç Anadolu Bölgesi'nde yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli sulak alanlardan Sivas'taki Ulaş Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Sivas'a 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen gölün yüzeyi kar ve buzla kaplandı.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle beyaza bürünen gölde ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Yılın her mevsimi ilgi odağı olan gölü, kışın özellikle doğa tutkunları ziyaret ediyor.

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan göl çevresi, geniş sazlıklarıyla özellikle yaz ve bahar mevsiminde sakarmeke kuşları ile elmabaş, kılkuyruk gibi ördek türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Diğer yandan, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bir kolu olan ve yaz aylarında gölü besleyen Tecer Irmağı'nın Ulaş ilçe merkezinden geçen kısmı da soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Bölgede yüksek kesimlerde yetişen ve olumsuz hava şartlarına dayanıklılığıyla bilinen kuşburnu ağaçları da kırağıyla kaplanan görüntüsüyle dikkati çekti.