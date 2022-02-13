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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı

13.02.2022 09:17
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

İl genelinde soğuk hava etkili oluyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın tarihi Kesik Köprü çevresindeki ağaçlara düşen kırağı güzelliklerine güzellik kattı.

Öte yandan gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi de 50 metreye kadar düştü.

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Sivas, Doğum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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