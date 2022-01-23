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Kar ve tipi nedeniyle kriz masası oluşturuldu - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle kriz masası oluşturuldu

23.01.2022 13:50
Kar ve tipi nedeniyle kriz masası oluşturuldu

Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde etkili tipi nedeniyle yollarda kalan 2 bini aşkın vatandaşın misafirhane ve pansiyonlarda kaldığını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde etkili tipi nedeniyle yollarda kalan 2 bini aşkın vatandaşın misafirhane ve pansiyonlarda kaldığını söyledi.

Kentte dün geceden itibaren başlayan kar, Sivas'ı, Kayseri, Erzincan, Tokat ve Malatya'ya bağlayan kara yollarında şiddetli rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

İlçelerde etkisini artırarak devam eden tipi nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

Burada kentteki tüm kurum müdürleri ve kaymakamlarla toplantı yapan Vali Ayhan, Sivas'ın çevre illerle bağlantısını sağlayan birçok kara yolunda ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Ayhan, tipinin ilçelerde de etkisi sürdürdüğünü dile getirerek, "Şu anda 200 araç ile 2 bini aşkın vatandaşımızı, il ve ilçelerimizdeki kurum misafirhanesi ve pansiyonlarda misafir ediyoruz. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz." dedi.

"Çok zorunlu olmadığı sürece yola çıkmayın"

Tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ve bölgede hayat normale dönene kadar ekiplerin sahada olacağını vurgulayan Ayhan, "Şu anda yol açmaktan daha öte acil durumlar önceliğimiz olacak. Çünkü ana arterlerimizi açmak için sürekli çalışıyoruz ama tipi devam ettiği için çalışmalar zorlaşıyor. Vatandaşlarımızın da yetkililerin önerilerine, isteklerine ve talimatlarına uymalarını istiyoruz. Lütfen çok çok zorunlu olmadığı sürece yola çıkmayın." diye konuştu.

Kangal ilçesinde 700 koyun kayıp, çoban kurtarıldı

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen'in de tipiden etkilenen 11'i çocuk 17'si kadın 28 kişiyi kaymakamlık konutunda ağırladığını aktaran Ayhan, Kangal ilçesine bağlı Arpalı köyünde ağıldan çıkarılan 700 koyunun bölgede etkili olan tipi nedeniyle kaybolduğunu açıkladı.

Traktörüyle koyunlarını bulmaya çalışan Hasan Gökay'ın ise aracı kara saplanınca jandarma ekipleri tarafından kurtarıldığını dile getiren Ayhan, çobanla da telefonla bir süre görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Jandarma ekipleri, kaybolan koyunların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Sivas'ın Hafik ilçesi ile Suşehri ve Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar ve tipi nedeniyle kriz masası oluşturuldu
Kar ve tipi nedeniyle kriz masası oluşturuldu
Kar ve tipi nedeniyle kriz masası oluşturuldu
Kar ve tipi nedeniyle kriz masası oluşturuldu

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Salih Ayhan, Sivas, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle kriz masası oluşturuldu - Son Dakika


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