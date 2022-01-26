SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 1031 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, etkili olan kar yağışı sonrası kapanan merkeze bağlı Armutlu grup köy yolunda çalışan İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret etti. Vali Ayhan, burada personele helva, baklava ve çay ikram etti.

Burada açıklama yapan Vali Ayhan, "Kapanan yollar sonrası gece itibariyle yaklaşık 500'e yakın vatandaşımızı misafir ettik. Yüzün üzerinde aracı da depolama dediğimiz bazı bölgelerde tuttuk. Ama şu an onları da eritmiş durumdayız. Devlet ve öncelikli yollarımızda şu an trafik normale döndü. İl ve ilçe merkezlerimizde de ana arterler açıldı. Köy yollarımızda da 2 bine yakın yerleşim yerimiz var. Bunun yaklaşık 1030 yerleşim yeri kapalı. Geceden sabaha kadar arkadaşlarımız çalıştı. Şu saat itibariyle de çalışmalara devam ediyor. Biz yarın öğleden sonraya kadar tamamını açacağımızı söyleyebiliriz. Ancak tipi olması ve yağışların devam etmesi halinde açılan yollar yeniden kapanabiliyor" dedi.

TAVANI ÇÖKEN AHIRDAKİ 3 BÜYÜKBAŞ HAYVANI JANDARMA KURTARDI

Aşırı kar yağışı sonrası Gemerek ilçesi Eğerci köyünde Hüseyin Şahin'e ait ahırın brandadan yapılan çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü. Ahır içerisinde bulunan 70 büyükbaş hayvandan 3'ü göçük altında kaldı. 3 büyükbaş hayvan köye giden jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 3 hayvan olay yerine giden İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi edildi.