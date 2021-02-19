Sivas'ta kar yağışı; 109 yerleşim yeri yolu kapalı - Son Dakika
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Sivas'ta kar yağışı; 109 yerleşim yeri yolu kapalı

19.02.2021 09:57
Sivas'ta kar yağışı; 109 yerleşim yeri yolu kapalı

SİVAS'ta sabah saatlerinde kar yağışı yeniden kendisini gösterdi.

SİVAS'ta sabah saatlerinde kar yağışı yeniden kendisini gösterdi. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 109 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Sabah saatlerinden itibaren kentte belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı köy ve mezra gibi küçük yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 109 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdare ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı; 109 yerleşim yeri yolu kapalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta kar yağışı; 109 yerleşim yeri yolu kapalı - Son Dakika
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