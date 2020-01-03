Sivas'ta kar yağışı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı (2) - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı (2)

6 saat önce

SİVASLILARIN KAR SEVİNCİSivas'taki kar yağışı, saat 20.00 sıralarında etkisini artırdı.

Sivas'ta kar yağışı (2), System.String[]

SİVASLILARIN KAR SEVİNCİ

Sivas'taki kar yağışı, saat 20.00 sıralarında etkisini artırdı. Kent merkezi tamamen beyaza bürünürken, halk karın tadını çıkardı. Kar trafiği olumsuz etkilerken, Sivas Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Halk, kent meydanında fotoğraf çektirip, kar topu oynadı. Bazıları da kardan adam yaptı. Gökhan Pelit ile Çağrı Özmen, İnönü Bulvarında yolun ortasına yaptıkları kardan adamla ilgi çekti, görenler bol bol fotoğraf çektirdi.

'SİVAS'A DA KAR ÇOK YAKIŞIYOR'

Sivas Valisi Salih Ayhan da yağış sonrası kent meydanında gezerek halkla beraber karın keyfini sürdü. Kar yağışını görünce dışarıya çıktığını belirten Vali Ayhan, "Kar rahmet ve berekettir. Sivas'a da kar çok yakışıyor. Sivas Anadolu'nun su havzasıdır. Kar olmadığı taktirde kıtlık yaşanabilir. Güzel bir rahmet yağıyor. Bu rahmetin altında güzel bir nostalji yaşamak hem de vatandaşlarımızla sohbet etmek için yürüyoruz. Çok güzel bir atmosfer. Kayak merkezimizin de olması nedeniyle yağıştan oldukça memnunuz. Tüm vatandaşlarımızı ayrıca Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'mize de bekliyoruz. Kar geç geldi ama güzel oldu" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
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