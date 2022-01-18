Sivas'ta kar yağışı (2) - Son Dakika

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sivas'ta akşam başlayan kar yağışının gece boyu etkili olmasının beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı Sivas genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi- özel örgün (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ve yaygın eğitim kurumları 19 Ocak 2022 günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.