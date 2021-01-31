Sivas'ta kar yağışı, 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
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Sivas'ta kar yağışı, 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)

Sivas'ta kar yağışı, 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)

31.01.2021 14:25

YOLDA KALANLARA JANDARMADAN YARDIMDün başlayan kar yağışı, geç saatlere kadar etkisini sürdürdü.

YOLDA KALANLARA JANDARMADAN YARDIM

Dün başlayan kar yağışı, geç saatlere  kadar etkisini sürdürdü.  Kar ve tipi nedeniyle Ulaş ilçesine bağlı Kazanpınar ve Yazıcık köyleri arasındaki Altınyayla yolunda 2 araç kara saplandı. Araçlardaki 7 kişi, jandarmadan yardım istedi. İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri eşliğinde olay yerine giden jandarma, araçları kara saplandıkları yerden çıkardı. Kurtarılan kişiler, Ulaş Tarım İşletmesi misafirhanesinde konuk edildikten sonra yollarına devam etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı, 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta kar yağışı, 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
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