SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI - Son Dakika

SİVAS'ta yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi kısmen beyaza büründü.

Sivas'ta sabahın ilk saatlerinde hafif kar yağışı kendini gösterdi. Günlerdir soğuk hava dalgasının hakim olduğu kentte kar yağışı ile birlikte sıcaklık yükseldi. Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 2 derece olarak ölçüldü. Hafif kar yağışı ulaşımda her hangi bir aksaklığa neden olmazken, tarihi kent meydanı kısmen beyaza büründü. Yeni yılın ilk gününde yaya ve araç trafiğinin de bir hayli az olduğu görüldü. Kar yağışının yarın da kent genelinde etkili olması bekleniyor.