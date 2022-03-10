SİVAS'TA KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

10.03.2022 09:55

SİVAS'ta, sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu.

SİVAS'ta, sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle il genelinde 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Koyulhisar, Suşehri ve Şarkışla ilçelerine bağlı 11 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için Özel İdare ekipleri, çalışma başlattı.

Meteoroloji verilerine göre bölgede kar yağışının gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA KAR YAĞIŞI - Son Dakika


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