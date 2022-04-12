SİVAS'TA KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

12.04.2022 17:35

SİVAS'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezine kar yağışı etkili oldu.

SİVAS'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezine kar yağışı etkili oldu.

Kentte bugün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülürken, yağış nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Cumhuriyet Meydanı'nda ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayında karla karşılaşan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışı gece saatlerinde de sürecek.(DHA)

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SİVAS'TA KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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