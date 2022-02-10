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SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 731 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPALI, OKULLAR TATİL - Son Dakika

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 731 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPALI, OKULLAR TATİL

10.02.2022 15:58

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımdaki aksaklıklar sürüyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımdaki aksaklıklar sürüyor. İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Köse'nin (75) cenazesi, defin için memleketi Hafik ilçesine getirildi. İlçeye bağlı Şahin köyüne götürülmek istenen cenaze, kapalı yol yüzünden köye ulaştırılamadı. Yolun açılması için İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin yolu açmasıyla cenaze köye ulaştırıldı.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 731 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPALI, OKULLAR TATİL
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 731 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPALI, OKULLAR TATİL
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 731 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPALI, OKULLAR TATİL

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Hisarcık, Cenaze, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 731 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPALI, OKULLAR TATİL - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 731 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPALI, OKULLAR TATİL - Son Dakika
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