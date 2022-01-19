SİVAS'TA 780 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDI - Son Dakika

SİVAS'ta dün akşam başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 780 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar gece boyunca etkisini sürdürdü. Sabaha kadar devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri sabaha kadar ana arter ve mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekipler sabah da yaya ulaşımını etkilememesi için kaldırımlarda küreme çalışması başlattı. Kar yağışı ile birlikte kent meydanında ise güzel görüntüler oluştu. 780 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 780 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdaresi'ne bağıl ekipler 93 araç ve 136 personel ile kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, karla mücadele çalışma talimatı gereğince; hastalık, doğum ve ölüm hadisesi yaşanan yerleşim yerlerinin yollarına öncelik veriyor.