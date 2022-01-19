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Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2) - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

19.01.2022 13:20
Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

ÇOCUKLARIN POŞET VE TEPSİ İLE KAR EĞLENCESİSivas'ta dün gece etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, Kılavuz Mahallesi'nde oturan çocuklar, beyaz örtüyü eğlenceye dönüştürdü.

ÇOCUKLARIN POŞET VE TEPSİ İLE KAR EĞLENCESİ

Sivas'ta dün gece etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, Kılavuz Mahallesi'nde oturan çocuklar, beyaz örtüyü eğlenceye dönüştürdü. Mahalledeki rampayı kayak pistine çeviren gençler ve çocuklar, büyük tepsi, poşet ve brandalar ile kaydı. Sokakta ateş yakan mahalleli de çocukların soğuk havadan etkilenmemesi için ısıtmaya çalıştıklarını söyledi. Kayak eğlencesine katılanlara, mahalleli ayrıca çay ikramında bulundu. Kar yağışını özlediklerini belirten çocuklar, çok eğlendiklerini dile getirdi.


Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
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Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta kar yağışı; 780 yerleşim yerine ulaşım yok (2) - Son Dakika
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