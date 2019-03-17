Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kar Yağışı

Sivas'ta Kar Yağışı

1 saat önce

SİVAS'ta sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.

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SİVAS'ta sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Sivas'ta, gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının görüldüğü saatlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düştü. Kentteki soğuk havanın etkisini birkaç gün daha sürdüreceği öğrenildi. Kar yağışı tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:10 Kaynak: DHA

Sabah, Sivas, Kar, Güncel
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