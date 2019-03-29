Sivas'ta Kar Yağışı
1 saat önce
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.
Sivas
'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı görüldü. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının görüldüğü saatlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece oldu. Kentteki soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla etkisini birkaç gün daha sürdüreceği öğrenildi. Kar
yağışı tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:31 Kaynak: DHA
15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak
İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti
DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar