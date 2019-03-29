Sivas'ta Kar Yağışı
56 dakika önce
SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.
SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Sivas
'ta, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte sıcaklık da düştü. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece oldu. Kentteki soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla etkisini birkaç gün daha sürdüreceği öğrenildi.
- Sivas
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:40 Kaynak: DHA
15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak
İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti
DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar