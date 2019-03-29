Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kar Yağışı

Sivas'ta Kar Yağışı

56 dakika önce

SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.

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SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte sıcaklık da düştü. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece oldu. Kentteki soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla etkisini birkaç gün daha sürdüreceği öğrenildi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:40 Kaynak: DHA

Sabah, Sivas, Güncel
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