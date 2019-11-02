Sivas'ta kar yağışı
7 saat önce
Sivas'ın Hafik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Sivas'ın Hafik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
İlçenin bazı köyleri ve 2 bin 655 rakımlı Gürlevik Dağı ile Hafik, Zara, Doğanşar ilçelerinin çevresindeki dağların yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı da düştü.
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