Sivas'ta kar yağışı - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı
25 dakika önce
Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:02 Kaynak: AA
Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede etkili olan kar yağışı yer yer tipi şeklinde yağıyor. Yağışla birlikte araçların üzeri karla kaplandı.
Karayolları ekipleri, Sivas- Erzincan kara yolunda kar temizleme çalışması yaptı.
İlçeye yaklaşık 1 kilometre mesafeden geçen Kızılırmak çevresinde güzel görüntüler oluştu.
Kızılırmak'ta su seviyesinin büyük oranda yükseldiği gözlendi.
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