Sivas'ta kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı

25 dakika önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

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Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede etkili olan kar yağışı yer yer tipi şeklinde yağıyor. Yağışla birlikte araçların üzeri karla kaplandı.

Karayolları ekipleri, Sivas- Erzincan kara yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

İlçeye yaklaşık 1 kilometre mesafeden geçen Kızılırmak çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Kızılırmak'ta su seviyesinin büyük oranda yükseldiği gözlendi.

Kızılırmak, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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