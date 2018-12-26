Sivas'ta Kar Yağışı Başladı; 248 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (3)
1 saat önce
ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYORKar yağışı Sivas- Erzincan Karayolu üzerinde bulunan 1450 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde seyir halinde bulunan araçları etkiledi.
ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR Kar
yağışı Sivas- Erzincan
Karayolu üzerinde bulunan 1450 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde seyir halinde bulunan araçları etkiledi. Çok sayıda TIR, kamyon ve otomobil yaklaşık 1 saat yolda kaldı. Bir TIR'ın kayarak şerit ortasında kalması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve greyder ile yaptığı çalışmanın ardından yol trafiğe yeniden açıldı.
Bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:21 Kaynak: DHA
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